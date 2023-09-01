Adana'da yemeğe çağırdığı ağabeyini ve 6 yaşındaki yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve yeğenini yaraladıktan sonra intihar eden şahsın cenazesini alan olmadı. Şahsın yasal süre dolduktan sonra kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

- Ailesini katleden şahsın cenazesini alan olmadı

Adana'da yemeğe çağırdığı ağabeyini ve 6 yaşındaki yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve yeğenini yaraladıktan sonra intihar eden şahsın cenazesini alan olmadı. Şahsın yasal süre dolduktan sonra kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi

ADANA - Adana'da yemeğe çağırdığı ağabeyini ve 6 yaşındaki yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve yeğenini yaraladıktan sonra intihar eden şahsın cenazesini alan olmadı. Şahsın yasal süre dolduktan sonra kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Olay, 29 Ağustos'ta, saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, çıkan tartışmada, annesi Hacer Yalçınkaya ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin (37), yengesi Esra ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya'ya tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybetti, yaralı diğer aile fertleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı yeğen Yağmur Yalçınkaya, 30 Ağustos akşamı, Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Yağmur Yalçınkaya'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedildi. Burak Yalçınkaya'nın cenazesini ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse teslim almadı. Yalçınkaya ailesi, Adli Tıp Kurumu yetkililerine cenazeyi teslim almayacaklarını bildirdi. Yalçınkaya, kardeşinin cenazesinin Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilebileceğini belirtti.