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Son dakika haberi... Ailesine kızdı, evi ateşe verdi: Ev ve araba küle döndü, ağaçlar yandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ailesine kızdı, evi ateşe verdi: Ev ve araba küle döndü, ağaçlar yandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre ailesine kıza bir kişi, oturdukları evi ateşe verdi.

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Ailesine kızdı, evi ateşe verdi: Ev ve araba küle döndü, ağaçlar yandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre ailesine kıza bir kişi, oturdukları evi ateşe verdi. Çıkan yangına ev ve park halindeki otomobil küle dönerken, çevredeki ağaçlarda zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Y.T., ailesiyle tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan Y.T., evi ateş verdi. Alevler kısa sürede büyürken, evin önündeki araca da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın da katıldığı çalışmalarda, çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Ev ve otomobilde geniş çapta maddi hasar oluşurken, çevredeki ağaçlarda zarar gördü. Y.T de, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

İtfaiye Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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