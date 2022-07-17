Ailesinden 9 kişiyi rehin alan şahıs özel harekatın operasyonu ile etkisiz hale getirildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, ailesinden 9 kişiyi evde rehin aldı. Rehin alınan 9 kişi, özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarılırken, etkisiz hale getirilen şahıs da gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Ö.K. çocukları, annesi ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi eve kilitleyerek rehin aldı. Ö.K.'nın kapıyı açmaması üzerinde evdekiler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kalan şahıslar balkona çıkarak polis ekiplerinden yardım isterken, Ö.K. ise kapıyı açmadı. Bunun üzerine binaya özel harekat polisleri sevk edildi. Koçbaşı ile binaya giren özel harekat polisleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Ö.K. gözaltına alınırken, evdekiler de yara almadan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.