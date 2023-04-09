Ailelerin HDP ve PKK'ya karşı evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 315 gündür aralıksız sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle öldürüldüğünü ileri sürerek oturma eyleminde olduğunu söyledi.

Dört yıldır çadırda, HDP'nin kapısında mücadeleye devam ettiklerini ifade eden Çiftçi, "Ölüme kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Bir oğlum mezarda, bir oğlum dağdadır, mağaralarda mahkumdur. Ölmüş mü, kalmış mı onu da bilmiyoruz. Diğer oğlumda mezardadır. Beni kendi kapılarında perişan ettiler" dedi.

Kars'tan Diyarbakır'a gelip evlat nöbetine devam eden Rahime Taşçı, oğlu Faruk Taşçı'nın terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ederek dört yıldır HDP'nin kapısında eylem yaptığını söyledi.

Anne ve babalar ile birlikte 7 yıl önce de Diyarbakır'da Dağ Kapı meydanında eylem yaptığını hatırlatarak, "Faruk, eğer beni görüyor ve duyuyorsan 10 senedir peşindeyim. Senin peşini bırakmayacağım. Ölüme kadar peşindeyim" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR