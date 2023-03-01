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Ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti bin 275 gündür sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti bin 275 gündür sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler, evlat direnişini bin 275 gündür HDP il binasının önünde sürdürüyor.

2015 yılından bu yana evladı Fatih Demir'in kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren baba Atilla Demir, çocuğunu almadan bir yere gitmeyeceğini söyledi.

Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Demir, "2015'ten bu yana oğlumdan haber alamıyorum. Biz çocuklarımız için burada evlat nöbeti tutuyoruz. Amacımız sadece çocuklarımızı bulmak. Evlat acısı çok zordur. Allah hepimize sabır versin. Biz evlatlarımızı burada bekliyoruz. 39 çocuğumuz dağdan geri döndü. Hepsi aile evinde şu an. Oğlum eğer beni duyuyor ve görüyorsan gel, teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK 3. Sayfa Haberler

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