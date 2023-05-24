Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

HDP'den ve PKK'dan çocuklarını istedikleri söyleyen Ayten Koçhan, evlat hasretine dayanamadıklarını belirterek, "8 yıldır benim çocuğum gitmiş haberim yok. Ersin oğlum sana sesleniyorum dön. Yolunuz yol değil. Gelin devletimize teslim olun. Onların hayrı sizlere yoktur. Biz evlat hasreti ile yanıyoruz. Kimsemiz yok, gel teslim ol. Biz HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Biz onlardan mal, mülk ve para istemiyoruz, evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı versinler. Yok bilmem cumhurbaşkanı mı olurlar ya da milletvekili mi olurlar bilmem. Bizim onlarla ilgimiz yok. Tek isteğimiz bizim ciğerlerimizi geri versinler. Bir tek ihtiyar babası var, gelsin teslim olsun. Yolunuz yol değil, onlar sizleri kandırıyorlar. Tek bir çocuk dağda kalmayıncaya kadar ben burada eylemime devam edeceğim. Ben buradan gitmeyeceğim evladım gelinceye kadar" dedi.

Oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan Naciye Sönmezyıldız ise "Osman oğlum eğer sesimi duyuyorsan beni görüyorsan yeter artık gel teslim ol. Bu seçim sürecinde gelirsen sana hiç kimse bir şey demeyecek. Eğer sana bir hakaret gelirse bana yapılsın. Ağabeyin, ablan ve ben seni bekliyoruz. Hepimiz senin için perişan olduk. Benim çocuğumu HDP götürmüş. Çocuğumu kandırıp götürdüler. Kim çocukları kandırıp götürüyorsa Allah onların işini rast getirmesin. Onların çocuğu tek bir gece eve gelmediği zaman ne yapıyorlar. Kılıçdaroğlu, oğlunun askerlik yaptığını söyleyerek laf atıyor. Sen benim oğlumu götürüp Amerika'ya teslim ettin. Ben oğlumu istiyorum. Nerede olursa olsun sesimi duyarsa çıksın gelsin. Seni götürdükleri yerin yemeğini yiyorsan sana hakkımı helal etmem" diye konuştu.

Alaattin Koçhan da, "2016 yılının sonlarına doğru oğlumu Bursa'dan götürdüler. Ersin oğlum senin oralarda ne işin var. Dön gel, annen babana bu acıları yaşatmaya hakkın yok. Kız kardeşlerinle birlikte her zaman bir yanımızı eksik görüyoruz. Buradaki eylemimize her defasında gelip üzülerek geri gidiyoruz. 7 yıldır hiçbir haber almadık. Eğer sen Ersin olsaydın beni ve anneni habersiz bırakmazdın. Neredeysen çık gel. Seni PKK'dan HDP'den istiyorum. Çünkü onlar seni Bursa'da alıp gitti. Sen kendi iradenle Diyarbakır'a gitmedin. Diyarbakır'da gidip onlara üye oldun, çıktın gittin. Ama arkandakileri yakıp döktün. Yapma yavrum, taşın dibinde ve mağarada yatmayla bir yerlere varılmaz. Dön geri gel, devletine teslim ol" şeklinde konuştu. - MUŞ