Ailelerin evlat nöbeti bin 32'nci gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbeti bin 32'nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi bin 32. gününde. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Çiftçi, "2 evladım için geldim. Bir evladım 2015'te HDP ve PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldü, diğer oğlum ise kardeşini aradığı için bir gece bir grup PKK'lı evimizi bastı, silahlıydılar. Oğlumu ahırda ellerini bağlayarak infaz ettiler. Biz burada oturmuşuz HDP önünde evlat nöbeti tutuyoruz. Hiçbir şey evlat acısı kadar derin değil. İnsan evladı için kendisini her şeye verir. Rojhat, oğlum, anneni görüyor ve duyuyorsan geri dön. Bu acıları bize yaşatma, yeter artık geri dön" dedi.

(Murat Başal /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa