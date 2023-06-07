Ailelerin evlat nöbeti 101'inci haftaya girdi

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle eylem yapan aileler, çocuklarına seslenerek "teslim ol" çağrısında bulundu. Oğlunun 8 yıl önce kandırılarak dağa çıkarıldığını söyleyen anne Ayten Koçhan, 101 haftadır eylem yaptıklarını belirterek, "Yolunuz yol değil, artık yeter, anneler-babalar artık ağlamasın, dayanamıyoruz. Bu Türk-Kürt davası değil. Sizi kandırıyorlar. Onların çocukları Avrupa'da okullarda okuyor, siz ise dağların başındasınız. Biz PKK'dan ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Evladı dağda olan bütün annelere sesleniyorum, korkmasınlar, gelip bize destek versinler. Çocuklarımıza sesleniyorum, yolları yol değil, artık gelip teslim olsunlar" dedi.