Ailelerin direnişi bin 6. gününde - Haberler

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Ailelerin direnişi bin 6. gününde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ailelerin direnişi bin 6. gününde Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 6. gününde devam ediyor.

Ailelerin direnişi bin 6. gününde

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 6. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 6'ncı gününde de devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden ve 2015 yılında Kırklareli'nde işyerinden eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık'ın babası Ekrem Artık, evladına ve arkadaşlarına dönme çağrısında bulundu. Baba Artık, 6 yıl önce oğlunun HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini söyledi. Bugüne kadar oğlunun ne sesini ne de yüzünü gördüğünü ileri süren baba Artık, "Oğlumu HDP'den istiyorum, 2015'te iş çıkışı götürüp PKK'ya teslim etmişler. Oğlum, beni duyuyorsan sadece sana değil, tüm çocuklara sesleniyorum. Orası sizin yeriniz değil, gelin ailenize katılın, güvenlik güçlerine teslim olun. Devletimiz büyük bir devlet. Allah, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'ndan razı olsun sizlere yardımcı oluyorlar. Hepinizi ailenize teslim edecekler" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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