Ailelerin direnişi bin 13. günüde devam ediyor - Haberler

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 13. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 13'üncü gününde de devam ediyor. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetinde olan anne Pınar Biçer, Van'dan geldiğini evlat nöbetinde olduklarını söyledi. Kızının 2015'te HDP'liler tarafından kandırılıp terör örgütü PKK tarafından da dağa kaçırıldığını iddia eden anne Biçer, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Biçer, kızının bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini belirterek, "7 yıldır kızımı göremiyorum ona hasretim. Gülcan kızım beni görüyor ve duyuyorsan ses ver kaç Türkiye'ye gel teslim ol kızım. HDP kızımı götürdü PKK'ya sattı. Ben bütün dağdaki çocuklara sesleniyorum birlik olun teslim olun, ölmeyin mağaralarda ne olur teslim olun" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa