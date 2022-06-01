Ailelerin direnişi 1002'nci gününde devam ediyor - Haberler

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 1002'nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 1002'nci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Çiftçi, "Hakkari Şemdinli'de iki evladım için gelmişim, bin günümüz doldu HDP binası önünde evlat nöbetini çekiyoruz. Binlerce gün bile geçerse evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. HDP ve PKK bizim evlatlarımızı elimizden alıp dağa götürdüler. Dağda mağaralarda mahkum ettiler, diğer oğlumu mezara beni de buraya mahkum ettiler. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa