Aileler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için 200 haftadır eylemde

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından Dem Parti'yi sorumlu tutan Muşlu aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde sürdürdükleri evlat nöbetinde 200 haftayı geride bıraktı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi 200. haftada da devam ediyor. Dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına "teslim olun" çağrısında bulundu. Evlatlarına kavuşma ümidiyle eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi. Aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Eylem boyunca çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, evlatlarının teslim olmasını istedi.

Ayten Koçhan isimli anne gazetecilere yaptığı açıklamada 9 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin kendilerini umutlandırdığını ifade eden Koçhan şöyle konuştu, "Sevinçliyiz, mutluyuz, inşallah çocuklarımız gelip teslim olur. Oğlum sana sesleniyorum, neredeysen gel devlete teslim ol. Biz hasretinizle yaşıyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Yolunuz yol değil. Gelin, devletinize sığının. Anaları-babaları yeter üzdünüz. Gece telefon çaldığında, kapı çaldığında evlatlarımızın haber geldi umudu taşıyoruz. Biz kan dökülmesini istemiyoruz" dedi.

Annelerden Şahinaz Özcan ise, oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Oğlunu DEM Parti ve PKK'dan isteyen Özcan, "Barış sürecine çok seviniyoruz. Çok şükür barış oldu. Yolunuz açıldı ve gelin devlete teslim olun. Artık yeter, evinize dönün" diye konuştu. - MUŞ