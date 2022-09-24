- Aileler evlatlarını bin 118 gündür HDP'den istiyor Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 118. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

- Aileler evlatlarını bin 118 gündür HDP'den istiyor

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 118. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 118'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "Azizimi HDP kandırıp PKK'ya teslim etti. 7 yıldır oğlumu göremedim, oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum yetimdi, ne hakları vardı kandırıp götürdüler. Aziz oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Senin yüzüne hasret kalmışım, 38 evlat anne ve baba kucağına geldi sende gel. Gel evine orası senin yerin değil ceza yok ölmeden önce seni bir kez olsun göreyim" dedi.