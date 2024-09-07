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Bakan Göktaş, Yaşlı ve Engelli Aylıklarını Yatırmaya Başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siirt'te düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programında eylül ayı için 5.6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Bakan Göktaş, bakanlığın 85 milyon vatandaşın refahını artırma amacını güttüğünü belirterek, güçlü aile ve toplum hedefiyle çeşitli sosyal hizmet projeleri hakkında bilgi verdi.

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Buluşmaları" programında kapsamında vatandaşlar ile buluştu. Bakan Göktaş, "Eylül ayı için toplam 5.6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

Siirt'te esnaf ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm amaçlarının 85 milyonun refah içinde yaşamasına katkı sağlamak olduğunu, bakanlık olarak, 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' hedefiyle toplumun tüm kesimlerini kucakladıklarını söyledi.

Öncelikle kültürün ve değerlerin gelecek nesillere aktarıcısı olan aileyi merkeze alan bir anlayışla politikaları belirliyor ve birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Kadınların hak ettikleri tüm imkanlardan eşit biçimde faydalanabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize güvenli bir gelecek bırakmak için, kendine güvenen nesillerin yetişmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem veriyoruz. Bu hizmetimizden de toplam 3 bin 754 vatandaşımız faydalanıyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda eylül ayı için toplam 5.6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

Bakanlık olarak engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ve gazilere hak temelli bir anlayışla sosyal hizmet sunmaya devam ettiklerini dile getiren Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu projemizin yeni dönem uygulamasını başlattık. Yeni dönemde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvurularımızı almaya başladık. Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftimiz krediden faydalandı. Diğer yandan bu fondan daha fazla genç çiftimizin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdık. Daha önce desteğe başvuru şartlarının arasında çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartı bulunuyordu. Şimdi de gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu kapsamının genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım daha atacağız. Bu konudaki çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Göktaş, bakanlık olarak kentte yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgi de verdi. Programa Siirt, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Şırnak, Bingöl Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa siirt

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