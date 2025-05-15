Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Büyük Aile Festivali'nde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Büyük Aile Festivali'nde
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Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Türkiye'nin geleceği için ailenin güçlenmesini önemsediğini belirtti. Çanakkale'de düzenlenen Büyük Aile Festivali'nde stantları ziyaret etti ve halk oyunları gösterisini izledi.

Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güçlenmesi olarak görüyoruz (3)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katıldı. Bakan Yardımcısı Yenigün'e; Vali Ömer Toraman ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Yenigün, ilk olarak etkinlik alanında açılan stantları ziyaret etti. Daha sonra etkinlik kapsamında sahnelenen halk oyunları gösterisini izledi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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