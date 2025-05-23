Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
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İzmir'de perdecilik yapan Hasan Yıldırım ve ailesi dolandırıcılık ve tefecilik iddialarıyla gündemde... Cengiz Ünal, villa satışı için gönderdiği 3 milyon liranın karşılığını alamadığını belirterek şikayetçi oldu. Füsun Enserçakan ise 5 bin liralık borcun senetle 1 milyon liraya çıkarıldığını iddia etti. Savcılık, Hasan Yıldırım hakkında 'tefecilik' suçundan dava açtı.

İzmir Menemen'de yaşanan dolandırıcılık iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hasan ve Nuri Yıldırım kardeşlerin, aralarında yaşlı bir adam ve bir kadının da bulunduğu çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. Olay, sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte yargıya taşındı.

TAKSİ PLAKASI VAADİYLE MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

İddiaya göre 54 yaşındaki Cengiz Ünal, Menemen'deki villasını satmak için Hasan ve Nuri Yıldırım kardeşlerle anlaştı. Taraflar, villa karşılığında bir taksi plakası ve 300 bin lira üzerinde uzlaştı. Ancak Ünal, anlaşma gereği hesabına gönderdiği 3 milyon liraya rağmen ne plakayı aldı ne de parasını geri alabildi. Daha da dikkat çekici olan, söz konusu paraların TikTok'ta yapılan paylaşımlarda gösterilmesi Ünal'ın dolandırıldığını belgeleyen unsurlardan biri olarak savcılığa sunuldu. Ünal, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

5 BİN LİRALIK BORÇ KABUSA DÖNÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre; Yıldırım kardeşlerle ilgili yalnızca Ünal değil, 61 yaşındaki Füsun Enserçakan da şikayetçi oldu. İddialara göre Enserçakan, Kıbrıs'tan döndükten sonra iş bulamayınca Hasan Yıldırım'dan 5 bin lira borç aldı. Ancak borç senedi üzerinde tahrifat yapıldığı ve borç tutarının 300 bin liraya çıkarıldığı öne sürüldü. Bugün itibariyle bu rakamın faizlerle birlikte 1 milyon liraya ulaştığını belirten Enserçakan, "Borcu ödememe rağmen annemden kalan arsalara tedbir konuldu. Mağdur edildim, zor durumdayım. Adalete güveniyorum" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

YILDIRIM'A TEFECİLİK DAVASI AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Enserçakan'ın şikâyeti üzerine Hasan Yıldırım hakkında 'tefecilik' suçlamasıyla dava açtı. Sanığın 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor. Yıldırım ailesinin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar ve yeni mağdurların ortaya çıkmasıyla birlikte, hakkında yürütülen soruşturmanın kapsamı genişletildi. Yetkililer, yeni delil ve şikâyetlerle dosyanın büyüyebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

AKMHPKK öRNEK ALMISLAR AYAKABI KUNDURA KUTULARINDA NE MiLYON DOLAR EUROLAR SAKLANMISTI

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Bunlarla uğraşsın Savcılar

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ayakkabı kutuları gibimi Çakallar volta Fetö öldü diyorlar ruhu aramızda geziyor Ülke yangın yeri

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