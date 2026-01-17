Haberler

Bakan Göktaş: "Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız"

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan bir kadın için destek vereceklerini ve adli süreci yakından takip edeceklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kadın hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz. Bakanlık olarak, Ankara'da ve Şanlıurfa'da ilgili tüm birimlerimiz ile yakından takip ettiğimiz vakaya ilişkin adli süreci de takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Şiddetin faili kim olursa olsun her vakayı titizlikle takip etmeye, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi amasız, fakatsız ve sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
