Aidat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir sitede oturanlar arasında aidat ödememe nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi 11 Nolu sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site sakinleri arasında aidat ödememe nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1'i ağır 5 kişi yaralandı

Silahlardan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu Mehmet K., Mustafa K., Ahmet K., Recep K. ve İsmail K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.