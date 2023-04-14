Ahşap evde çıkan yangında ölen yaşlı adam toprağa verildi
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki vatandaş, toprağa verildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki vatandaş, toprağa verildi.
Olay, önceki gün İnebolu ilçesi Soğukpınar köyü Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde sobanın devrilmesi neticesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü. Yangın sırasında evde bulunan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Salih Güloğlu içeriden çıkamadı. Kullanılamaz hale gelen evde Salih Güloğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Salih Güloğlu'nun morga kaldırılan cenazesi, otopsi incelemelerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Güloğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Güloğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. - KASTAMONU