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İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu, anne ve oğlu son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu, anne ve oğlu son anda kurtuldu Bayramın ardından evsiz kaldılar Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü'nde iki katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.

İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu, anne ve oğlu son anda kurtuldu

Bayramın ardından evsiz kaldılar

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü'nde iki katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu. Yangın sırasında evde uykuda olan anne ile oğlunun duydukları ses sonrasında kalkarak son anda kurtuldukları öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Değirmenyanı Köyü Merkez Mahallesinde meydana geldi. Zeki Alagöz'e ait iki katlı ahşap evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sarmaya başladı. O sırada evde uykuda bulunan anne ve oğlu sese uyanarak son anda dışarıya çıkabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahşap ev tamamen yanarak kül olurken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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