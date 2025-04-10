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Ahmet Minguzzi davasında savcıdan sanık için yaş tespiti talebi

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Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanıklardan birinin hastanede doğduğunu, diğerinin ise hastane doğum kaydının bulunmadığını belirten savcı, bu nedenle yaş tespiti yapılmasını talep etti. Hakim duruşmaya verilen arada talepleri değerlendirecek ve kararını açıklayacak.

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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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