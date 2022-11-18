Ahlam Albashır'in saldırıdan bir süre önce telefonla konuştuğu anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Ahlam Albashır'in saldırıdan bir süre önce telefonla konuştuğu anlar kamerada Beyoğlu'nda bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır'in olaydan kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Ahlam Albashır'in saldırıdan bir süre önce telefonla konuştuğu anlar kamerada İSTANBUL - Beyoğlu'nda bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır'in olaydan kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Taksim'e bomba bırakan Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın teröristin bombalı saldırıdan kısa süre önce Esenler'de görüntülendi. Görüntülerde kadın teröristin telefonla konuşarak yürüdüğü görülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beyoğlu Esenler 3. Sayfa Haberler

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