Ahırdan kaybolan keçi ve koyunlar jandarma tarafından bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahırdan kaybolan keçi ve koyunlar jandarma tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ahırdan kaybolan keçi ve koyunlar jandarma tarafından bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde koyun ve keçileri kaybolan vatandaşın imdadına jandarma ekipleri yetişti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde koyun ve keçileri kaybolan vatandaşın imdadına jandarma ekipleri yetişti. Ekipler, kaybolan hayvanları ahırdan 13 km uzaklıkta bulup sahiplerine teslim etti.

Kaş ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan H. T., geçtiğimiz Pazar günü 18.00 sıralarında 11 koyun, 3 keçisini kaybetti. Durumun bildirilmesinin ardından Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, hayvanları ahırdan yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta gezinirken bularak, sahibi H. T.'ye teslim etti. - ANTALYA

Ahırdan kaybolan keçi ve koyunlar jandarma tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title