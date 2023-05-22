Ahırdaki ineği çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Kastamonu'da büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan inek ise sahibine teslim edildi.

Olay, Çatalzeytin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda bulunan ineğinin kaybolduğunu fark eden M.Ç., adlı vatandaş jandarmadan yardım istedi. Vatandaşın ihbarı sonrasında hareket geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, yapılan titiz çalışma sonrasında ahırda bulunan ineğin E.Ö. ve E.Ö. adlı şüpheliler tarafından çalındığı tespit edildi. Yapılan operasyonda hırsızlık şüphelileri çaldıkları inekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. Bulunan inek ise sahibine teslim edildi. - KASTAMONU