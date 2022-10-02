Ahırda çıkan yanında 3 büyükbaş hayvan telef oldu 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Ula ilçesinde hayvanların yaşadığı ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş havyan telef oldu. Muğla'nın Ula ilçesinde hayvanların yaşadığı ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş havyan telef oldu. Ula kırsal Gölcük Mahallesinde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılan ahır yangınında içeride bağlı bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gölcük Muğla Ula 3. Sayfa Haberler

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