Ahıra giren ayı, kurbanlık koyunu telef etti

Rize'de bir ayı girdiği ahırdaki kurbanlık koyunu telef etti.

Olay, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Peçe, 3 ay önce kurban bayramı için almış olduğu koyunu kontrol etmek için ahıra gitti. Ahıra doğru giden peçe ahırın kapısının kırıldığını fark etti. Ahıra giren Peçe kurban için aldığı koyunu bulamayınca yakında bulunan ormanlık alanı aradı. Yakınlarıyla beraber ormanlık alanda arama yapan Peçe, ayının telef ettiği koyundan geri kalanlarını buldu. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa