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Ağrı Patnos'ta TIR Devrildi, Sürücü Kurtuldu

Ağrı Patnos'ta TIR Devrildi, Sürücü Kurtuldu
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir TIR şarampole devrildi. Neyse ki, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyü civarında meydana gelen trafik kazasında, bir TIR sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Kaza sonrası güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri TIR şoförünün durumunu kontrol etti. Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerinde bulunan ekipler, kurtarma çalışmalarını dikkatle yürütürken, itfaiye ekipleri de olası bir yangın veya patlama riskine karşı tedbir aldı.

Kazanın meydana geliş sebebi hakkında detaylı incelemeler başlatıldı. İlk bulgulara göre, sürücünün yorgunluk nedeniyle direksiyon başında uyuduğu ve bu yüzden aracın kontrolden çıkarak devrildiği düşünülüyor. TIR'ın şarampolden kaldırılması için bölgeye çekici araç yönlendirildi.

Kazanın ardından Gökoğlu köyü sakinleri, bölgede yaşanan trafik kazalarının sıklaştığına dikkat çekerek, yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ettiler. Olay, ilçede geniş yankı uyandırırken, kazanın maddi hasarla atlatılması ve can kaybının olmaması herkesi sevindirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Patnos

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