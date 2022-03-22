Ağrı kesici olarak içtiği ilaçlardan zehirlenerek hayatını kaybetti

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kadın ağrı kesici olarak içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağrılarından dolayı ağrı kesici içtiği belirtilen Saniye K.(29) zehirlendi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Saniye K., yapılan müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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