Ağrı kesici olarak içtiği ilaçlardan zehirlenerek hayatını kaybetti - Haberler

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Ağrı kesici olarak içtiği ilaçlardan zehirlenerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı kesici olarak içtiği ilaçlardan zehirlenerek hayatını kaybetti

Samsun'da bir kadın ağrı kesici olarak içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kadın ağrı kesici olarak içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağrılarından dolayı ağrı kesici içtiği belirtilen Saniye K.(29) zehirlendi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Saniye K., yapılan müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

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