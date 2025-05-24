Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Hizmet Binası İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Hizmet Binası İnşaatı Hızla Devam Ediyor
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Ağrı'nın yeni emniyet hizmet binasının inşaatında fiziksel gerçekleşme oranı %46’ya ulaştı. Modern yapısıyla güvenlik hizmetlerine katkı sağlayacak bina, 22.983 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü için yapımı süren yeni hizmet binasının inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yatırımların aralıksız sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, modern yapısıyla güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sunulmasına katkı sağlayacak yeni hizmet binasının inşaatında önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

Toplam 22 bin 983 metrekare kapalı alana ve 18 bin 348 metrekare açık alana sahip olacak binada kapalı otopark ve TOMA binasının da yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 46 seviyesine ulaşan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatı hızla devam etmektedir. Tamamlandığında, ilimizdeki güvenlik hizmetlerinin altyapısını önemli ölçüde güçlendirecektir" denildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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