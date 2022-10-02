Ağrı haberleri... Ağrı'da dereye giren kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı haberine göre Ağrı'da yüzmek için dereye giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Ağrı'da yüzmek için dereye giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Suçatağı köyünde yüzmek için dere yatağına giren Berat Köse ve Berke Köse isimli iki kardeş bir süre sonra dere içinde gözden kayboldu. Olayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Berat ve Berke kardeşlerin hayatlarını kaybettiği belirlendi. - AĞRI