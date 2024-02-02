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Ağrı Gençlik Merkezi Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Hatim Duası Düzenledi

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Ağrı Gençlik Merkezi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için hatim duası düzenledi. Programa çeşitli yetkililer ve gönüllüler katıldı.

Ağrı Gençlik Merkezi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenler için hatim duası düzenledi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru, Gençlik Merkezi Müdürü Cevdet Erdoğmuş, il vaizi Nuri Arslan, gençlik liderleri ve gönüllü gençler katıldı.

Gençlik Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Salavat-ı şerif ve tekbirlerle devam eden programda, Gençlik Merkezi tarafından açılan kuran kurslarına gelen gönüllüler ile vatandaşlar tarafından okunan hatmi şeriflerin duası, il vaizi Nuri Arslan tarafından yapıldı.

Program sonunda, kısa sürede Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencileri tebrik etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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