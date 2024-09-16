Ağrı Emniyet Müdürü, Başarılı Personeli Ödüllendirdi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, kentte özverili ve duyarlı bir şekilde görev yapan başarılı emniyet personellerini makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, makamında bir araya geldiği emniyet personellerini tebrik ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Görevlerinde gösterdikleri üstün başarı ve özverili çalışmalar nedeniyle personellere teşekkür eden İpar, her birine çeşitli hediyeler takdim etti. İpar, yaptığı açıklamada, başarılı emniyet personellerinin ödüllendirilmesinin teşvik edici bir rol oynadığını belirtti. Bu tür ödüllendirmelerin devam edeceğini vurgulayan İpar, "Kamu düzeninin sağlanmasında ve vatandaşlarımızın huzurunun temininde büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiren personelimizi ödüllendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantının ardından emniyet personelleriyle toplu fotoğraf çektiren İpar, kentteki güvenlik çalışmalarının başarıyla devam edeceğini kaydetti. - AĞRI