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Ağrı'dan Van'a Uyuşturucu Operasyonu: 14,5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'dan Van'a Uyuşturucu Operasyonu: 14,5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Ağrı'da başlayan uyuşturucu operasyonunda, Van'da bir araçta yapılan aramada 41 paket halinde 14 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da başlayan ve Van'da sonuçlanan uyuşturucu operasyonunda 41 paket halinde 14 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülmekte olan planlı çalışmalarda 1 şüpheli şahıs ve aracın tespiti yapıldı. Takip sonucunda, Van ilinde Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda otoparka bulunan araçta yapılan aramada

41 paket halinde 14 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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