Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Ağrı'dan Çalınan 300 Küçükbaş Hayvan Bitlis'te Yakalandı

Ağrı'dan Çalınan 300 Küçükbaş Hayvan Bitlis'te Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te jandarma ekipleri, Ağrı'dan çalındığı ihbarı üzerine gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde 3 tırda 300 küçükbaş hayvanı ele geçirdi. Tırların içerisinde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da çalınan 300 küçükbaş hayvan, Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 3 tırda yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan 300 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine yol kontrollerini sıkılaştırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tatvan ilçesi girişindeki yol kontrol noktasında 3 tırı durdurarak arama yaptı. Ağrı ilinden çalınan 300 küçükbaş hayvanın olduğunu tespit eden ekipler, tırlarda bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Koyunlar, olay yerine çağrılan sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 5 kişi ise jandarmadaki sorgularının ardından adli işlem başlatılmak üzere adliyeye sevk edildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.