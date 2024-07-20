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Ağrı Dağı'na zirve tırmanışını gerçekleştiren 3 dağcıdan haber alınamıyor

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Ağrı Dağı'na tırmanış yapmak için harekete geçen bir grup dağcı, iniş için hazırlık yaparken 3 kişinin kaybolduğunu fark etti. Arama çalışmaları devam ediyor.

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışını gerçekleştiren 3 dağcıdan haber alınamıyor.

Yaz ve kış hem yerli hem de yabancı dağcıları ağırlayan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirmek için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine giden bir grup dağcı, hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle çarşamba günü başlayacakları tırmanışlarını perşembe gününe erteledi. Perşembe günü tırmanışa geçen grup, bugün zirve tırmanışını tamamladı. Zorlu hava şartlarına rağmen zirve tırmanışını gerçekleştiren grup iniş için yeniden harekete geçince, grupta bulunan 3 kişinin olmadığını fark etti. Kaybolan dağcıların bulunması için arama yapan ekipler, 3 kişiden hala haber alamadıklarını belirterek yetkililerden arama çalışmaları için yardım istedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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