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Ağrı'da Yol Kontrolünde 1 Milyon 681 Bin Lira Değerinde Botoks Ele Geçirildi

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Ağrı'da yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otobüste, gümrüklenmiş değeri 1 milyon 681 bin lira olan 670 şişe botoks ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, İran piyasa değeri 1 milyon 681 bin lira olan botoks ele geçirdi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Taşlıçay ilçesinde Yol Kontrolü ve Emniyeti Uygulaması esnasında durdurulan bir otobüste yapılan kontrollerde, gümrüklenmiş değeri 1 milyon 681 bin lira olan 670 şişe botoks ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İran Ağrı Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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