Ağrı'da Yol Kontrolünde 1 Milyon 681 Bin Lira Değerinde Botoks Ele Geçirildi

Ağrı'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, İran piyasa değeri 1 milyon 681 bin lira olan botoks ele geçirdi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Taşlıçay ilçesinde Yol Kontrolü ve Emniyeti Uygulaması esnasında durdurulan bir otobüste yapılan kontrollerde, gümrüklenmiş değeri 1 milyon 681 bin lira olan 670 şişe botoks ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - AĞRI