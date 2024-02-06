Ağrı'da Yol Kontrolünde 1 Milyon 681 Bin Lira Değerinde Botoks Ele Geçirildi
Ağrı'da yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otobüste, gümrüklenmiş değeri 1 milyon 681 bin lira olan 670 şişe botoks ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Ağrı'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, İran piyasa değeri 1 milyon 681 bin lira olan botoks ele geçirdi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Taşlıçay ilçesinde Yol Kontrolü ve Emniyeti Uygulaması esnasında durdurulan bir otobüste yapılan kontrollerde, gümrüklenmiş değeri 1 milyon 681 bin lira olan 670 şişe botoks ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - AĞRI