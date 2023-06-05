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Ağrı'da vatandaşlar narkotik alanında bilgilendirildi

Ağrı'da vatandaşlar narkotik alanında bilgilendirildi

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da 520 kişiye narkotik ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ağrı'da 520 kişiye narkotik ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ağrı'da 29 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde 4 Narkonokta faaliyetinde 310 kişiye, 7 En İyi Narkotik Polisi Anne faaliyetinde 173 kişi, 1 Narkorehber faaliyetinde 37 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Ağrı 3. Sayfa Haberler

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