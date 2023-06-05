Ağrı'da vatandaşlar narkotik alanında bilgilendirildi

Ağrı'da 520 kişiye narkotik ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ağrı'da 520 kişiye narkotik ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ağrı'da 29 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde 4 Narkonokta faaliyetinde 310 kişiye, 7 En İyi Narkotik Polisi Anne faaliyetinde 173 kişi, 1 Narkorehber faaliyetinde 37 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - AĞRI