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Ağrı'da uyuşturucuya geçit verilmiyor

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da uyuşturucuya geçit verilmiyor Ağrı'da son 2 günde yapılan uyuşturucu operasyonunda 640 gram metamfetamin ve 375 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Ağrı'da uyuşturucuya geçit verilmiyor

AĞRI - Ağrı'da son 2 günde yapılan uyuşturucu operasyonunda 640 gram metamfetamin ve 375 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün son 2 günde yaptığı operasyonlarda, İran yolcu otobüsünde yapılan aramada, İran uyruklu N.F.'nin üzerinde iç çamaşırına dikili vaziyette gizlenmiş 375 gram skunk ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu maddeyi İstanbul'a götüreceği öğrenildi. Şahıs gözaltına alındı.

Operasyonlara devam eden ekipler, Van'dan Ardahan'a doğru seyir halinde olan bir ticari takside narkotik köpeği Alfa ile yaptıkları aramada ise aracın ön paneline gizlenmiş 640 gram metamfetamin ele geçirdi. Polis noktasından rahat geçmek için yanlarında yaşı küçük bir çocuk taşıyan M.T., C.B., M.E.T. ve B.M. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - 3. Sayfa

Narkotik Ağrı 3. Sayfa Haberler

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