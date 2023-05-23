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Ağrı'da uyuşturucunun kökü kurutuluyor

Ağrı'da uyuşturucunun kökü kurutuluyor

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 1 ton 996 kilo 354 gram metanfetamin ele geçirildi.

Ağrı'da son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 1 ton 996 kilo 354 gram metanfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 ayda düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonları" sonucunda 1 ton 996 kilo 354 gram metanfetamin, 34 kilo 150 gram eroin, 6 kilo 471 gram esrar maddesi ele geçirildi. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ağrı 3. Sayfa Haberler

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