Ağrı'da uyuşturucunun kökü kurutuluyor
3. Sayfa Haberleri
Ağrı'da son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 1 ton 996 kilo 354 gram metanfetamin ele geçirildi.
Ağrı'da son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 1 ton 996 kilo 354 gram metanfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 ayda düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonları" sonucunda 1 ton 996 kilo 354 gram metanfetamin, 34 kilo 150 gram eroin, 6 kilo 471 gram esrar maddesi ele geçirildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa