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Ağrı'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 400 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 400 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, şüpheli bir kişinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 400 gram metamfetamin, bir hassas terazi, bir yivsiz av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi. İlgili kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan bir kişinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 400 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 yivsiz av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişi durdurularak aramaya tabi tutuldu. Yapılan aramada, 400 gram metamfetamin uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 31 adet fişek ele geçirildi. Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alınmış ve adli makamlara sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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