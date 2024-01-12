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Ağrı'da Uyuşturucu ve Sigara Ele Geçirildi

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Ağrı'da jandarma tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ve sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri tarafından yapılan operasyonda, 2 adet sigara kartonu ve 4 litrelik kutu içerisinde 1 kilo 980 gr Metamfetamin ile birlikte 1.214 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 şahıs gözaltına alındı.

Ağrı'da, jandarma tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ve sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personellerince

Doğubayazıt ilçesinde Gümrük sahası içerisinde atılan devriye faaliyeti sırasında, kullanılmayan peronlar bölgesinde duvar dibine atılmış vaziyette 2 adet sigara kartonu ve 4 litrelik kutu içerisinde 1 kilo 980 gr Metamfetamin, ayrıca gümrük sahasında yapılan kontrollerde şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu 4 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1.214 adet uyuşturucu 36 gr Metamfetamin ve 201 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 şahıs gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ağrı Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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