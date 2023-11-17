Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu
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Ağrı'da yapılan operasyonda 1 kilo 885 gram uyuşturucu, 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ve 50 elektronik sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri evde yapılan aramada uyuşturucu madde buldu ve bir şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca yol kontrol uygulamalarında da kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.
Ağrı'da 1 kilo 885 gram uyuşturucu, 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir evde arama yaptı.
Evde 1 kilo 885 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren jandarma ekipleri bir şüpheli ise gözaltına aldı.
Öte yandan ekipler yol kontrol uygulamalarında ise 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara ele geçirdi.