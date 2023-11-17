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Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Ağrı'da yapılan operasyonda 1 kilo 885 gram uyuşturucu, 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ve 50 elektronik sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri evde yapılan aramada uyuşturucu madde buldu ve bir şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca yol kontrol uygulamalarında da kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.