Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 786 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 786 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrolünde iki şahsın üzerinde 786 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan iki şahsın üzerinde 786 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen yol kontrol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulama sırasında şüpheli olarak durdurulan iki kişinin üzeri ve eşyaları üzerinde yapılan aramalarda 786 gram metamfetamin bulundu.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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