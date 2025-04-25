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Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Sokak Satıcısı Tutuklandı

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Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 sokak satıcısı tutuklandı. Operasyonda esrar, metamfetamin ve eroin ele geçirildi.

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 7 sokak satıcısı tutuklandı

AĞRI - Ağrı'da üç ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 sokak satıcısı tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, sokak satıcısı olarak tespit edilen 7 şüpheliye yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7,64 gram esrar, 15,35 gram metamfetamin, 0,73 gram eroin ile 5 adet payp aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - 3.Sayfa
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