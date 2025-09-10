Haberler

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 56 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tır, Gürbulak Sınır Kapısı'nda durduruldu. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı detaylı aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 56 kilo 112 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
