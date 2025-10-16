Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 51 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'uyuşturucu madde ticaretinin' önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde bir araç durduruldu. Yapılan aramada 51 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan 2 şüpheli ile organizasyonun başında olduğu değerlendirilen ve Van'da ikamet eden 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI