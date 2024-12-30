Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 İranlı Yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 4 İran uyruklu şahıs, toplam 1 kilo 44 gram metamfetaminle yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda Doğubayazıt ilçesinde iki farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 İran uyruklu şahsın iç beden muayenesi sonucu 4 paket halinde 347,11 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu 2 şahsın da ayakkabı tabanına zulalanmış 2 paket halinde toplam 697,77 gram metamfetamin taşıdığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda toplam 1 kilo 44 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI