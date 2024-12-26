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Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 960 Tramadol ve 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 960 Tramadol ve 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 bin 960 tramadol ve 1 kilo 49 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 bin 960 adet tramadol ve 1 kilo 49 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekipleri tarafından Gürbulak Gümrük Sahası içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir çekiciye bağlı dorsede arama yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan detaylı incelemede, dorsede gizlenmiş halde 4 bin 960 adet tramadol ve 1 kilo 49 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturuculara el konuldu.

Açıklamada, "Uyuşturucu trafiğine ve zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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