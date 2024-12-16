Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Doğubayazıt'ta gerçekleştirilen iki operasyonda toplamda 28 kilogram esrar ve 990 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda 28 kilogram esrar ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı Valiliği'nce yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Doğubayazıt ilçesinde 2 ayrı operasyonda yapılan aramada; 28 kilogram 706 gram esrar ve 990 gram metamfetamin ele geçirildi" denildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa