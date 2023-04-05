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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti önlemeye yönelik çalışmalar neticesinde 2 kişi tutuklandı.

Ağrı'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti önlemeye yönelik çalışmalar neticesinde 2 kişi tutuklandı.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli 4 şahıstan bin 500 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha takılı vaziyette şarjör içerisinde 7 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Yakalanan 4 şahıstan 2 tutuklanırken 1 kişi yurtdışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla ve 1 çocuk serbest bırakıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ağrı Haberler

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